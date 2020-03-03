21 ألف وحدة عقارية جديدة تدخل سوق دبي في 2020

أكد مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أنه سيتم إطلاق أول مشروع على منصة التمويل الجماعي في الإمارة خلال شهر مارس الجاري.

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أنه سيتم إطلاق أول مشروع على منصة التمويل الجماعي في الإمارة خلال شهر مارس الجاري.

وتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي في الإمارة إنجاز 21117 وحدة جديدة تتوزع على 67 مشروعاً متنوعاً تتضمن 18598 وحدة عقارية، و2519 فيلا/‏‏ مجمع فلل خلال العام الجاري 2020.

وأفاد بن مجرن في حوار مع صحيفة «الخليج»، بأن «أراضي دبي» قامت بتسجيل 72 مشروعاً عقارياً في 2019 فيما تم إنجاز 82 مشروعاً بالمقابل، وبلغ إجمالي عدد الوحدات القائمة 424,883 وحدة. وتبلغ قيمة المبالغ المودعة في حسابات ضمان التطوير العقاري أكثر من 14 مليار درهم.

وعلى صعيد المنتجات الاستثمارية ال4 التي أطلقتها «أراضي دبي» في 2019 ضمن مبادرة «ريوس»، قال ابن مجرن: «أعلنت الدائرة عن استقطاب 8 مطورين لعرض مشاريعهم على المنصة الرقمية للتمويل الجماعي، وسيتم إطلاق أول هذه المشاريع خلال مارس الجاري تزامناً مع مشاركة الدائرة في المعرض الدولي «ميبيم» في مدينة كان الفرنسية. ومن أبرز نتائج التمويل الجماعي، اعتماد إطار قانوني شمولي يضمن حقوق الأطراف المعنية والمشاركة في هذا النشاط الاستثماري».

وأشار مدير عام «أراضي دبي»، إلى أن السوق العقاري في دبي استقبل 11,044 مستثمرة قمن بضخ 17 مليار درهم من خلال 13,410 تصرفات استثمارية، ويلاحظ أن مواطنات الإمارات استحوذن على المرتبة الأولى بعدد استثمارات قدره 2,307، ثم جاءت المستثمرات من الجنسية الهندية اللواتي أنجزن 2,021 استثماراً، ثم الصينية بواقع 1,277 عملية استثمارية.