إكسبو 2020 دبي يستضيف عرض فرقة ريفردانس الأيرلندية العالمية

كشف الجناح الآيرلندي في إكسبو2020 دبي عن أداء فرقة ريفردانس الاستعراضية عرضها الموسيقي الراقص الحائز على جائزة غرامي على خشبة المعرض. وسيعكس عرض العام 25 لرقصة ريفردانس المنسّقة خصيصًا ضمن فعالية ثقافية ضخمة التقليد والتراث الأيرلندي، وستقام الرقصة على مسرح حديقة اليوبيل في ساحة الوصل من 4 إلى 28 نوفمبر.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتضمّن العرض تأثيرات عربية لتجسيد الأجواء الشرق أوسطية بطريقة تخطف أنظار الجماهير. إضافة إلى ذلك، ستتاح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة العمر لتقديم تجربة أداء للحصول على مقعدهم في الفرقة الاستعراضية الشهيرة، حيث سيتم اختبار مهاراتهم في الرقص في الفصول الدورية التي يقدّمها الراقصون الأيرلنديون المحترفون.

رقصة ريفر دانس في إكسبو 2020 دبي

وهذا العام، تحتفل فرقة ريفردانس الاستعراضية بمرور 25 عامًا من النجاح من خلال تقديم عرض فريد مخصص للمناسبة. وسيكون عرض ريفردانس في إكسبو 2020 دبي عبارة عن إعادة تصور للتحفة الكلاسيكية المبهرة التي جالت مسارح العالم بدءًا من الولايات المتحدة الأميركية وصولاً إلى الصين. وسيتضمّن العرض الحصري للنسخة الجديدة إشارات موسيقية ومسرحية فريدة للثقافة العربية مصمّمة خصيصًا لجمهور الشرق الأوسط.

ولا شكّ أن الأجواء الحيوية وبراعة راقصي فرقة ريفردانس ستأسر حواس زوار إكسبو 2020 الذين سينبهرون بالعرض المذهل والموسيقى المبهجة والإضاءة الفريدة والمؤثرات البصرية وتصميمات الأزياء. ومن المؤكد أن العروض الشاملة على مسرح حديقة اليوبيل في ساحة الوصل ستتجاوز توقعات الجماهير في إكسبو 2020 دبي.

وفي هذا السياق، علّق المفوض العام للجناح الأيرلندي في إكسبو 2020 دبي، بات هينيسي قائلاً: “يتمحور موضوع أيرلندا لمعرض إكسبو 2020 دبي حول وضع الإبداع في صميم التجربة البشرية في القرن الحادي والعشرين من خلال التطرّق إلى جوانب الموسيقى والفن والتصميم. وما من عمل إبداعي أكثر من رقصة ريفردانس لتجسيد هذا الإبداع الثقافي الفطري الذي ساهم في اكتساب أيرلندا سمعة عالمية في مجال الفن”.

كما علّق بادريك مويلز، المدير التنفيذي لفرقة ريفردانس الاستعراضية، قائلاً: “سيكون عرض العام الخامس والعشرين لرقصة ريفردانس تحفة فنية مذهلة، ولا يسعنا الانتظار كي يشهد زوار إكسبو 2020 دبي عظمة الأداء النابض بالحياة الذي عملنا عليه خلال الأشهر القليلة الماضية. نحن فخورون جدًا بقدرتنا على إحضار أكثر العروض الأيرلندية شهرة إلى الشرق الأوسط في معرض إكسبو 2020 دبي. ونشجّع الجميع في دبي على المشاركة في منافستنا الشيّقة وفصول الرقص المتخصصة للحصول على فرصة لاختبار الثقافة الأيرلندية التقليدية”.

المنافسة

تلتزم ريفردانس بنشر شغفها وطاقتها الإيجابية بين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من التزامها بقيم التنوع والشمول، ستجري تجارب أداء لتقديم مقعد لراقص موهوب ضمن فريقها. جميع المقيمين من هواة الرقص مدعوّون لتجربة الأداء والحصول على فرصة للتدرّب مع المحترفين في دبي. وسيتسنى للفائز المحظوظ الاستفادة من فرصة عيش ثقافة ريفردانس وإتقان المهارات اللازمة لمدة 25 يومًا على التوالي قبل الانضمام إلى الفرقة الاستعراضية على المسرح للمشاركة بالعرض النهائي الكبير في 28 نوفمبر. وستكون تجارب الأداء مفتوحة لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر ليصبح أول عضو من الإمارات العربية المتحدة ينضم إلى عائلة ريفردانس.

فصول الرقص

لا يتوقف المرح عند هذا الحد، فطوال فترة إقامتها في دبي، ستقدّم فرقة ريفردانس 52 عرضًا فنيًا مجانيًا وعروضًا مفاجئة على مختلف مسارح إكسبو 2020 دبي وفي كايت بيتش دبي. وسيعلّم الراقصون المحترفون الضيوف الذين يرغبون في المشاركة وتحسين رقصهم الأيرلندي بعض المهارات. كذلك، سيتسنى لأولئك المشاركين في فصول الرقص استعراض مهاراتهم في 27 نوفمبر ضمن تجمّع خاطف لا يفوّت في حديقة اليوبيل. وبذلك، تسعى فرقة ريفردانس إلى تحطيم العدد القياسي العالمي الحالي للمشاركين في التجمعات الخاطفة في إكسبو 2020 دبي والذي يبلغ حاليًا 1,667 مشاركًا، لذلك يتم تشجيع الجميع على المشاركة في هذا النشاط الممتع مع الأصدقاء والعائلة على حد سواء.

استمتعوا بمشاهدة رقصة ريفردانس في الفترة الممتدة من 4 إلى 28 نوفمبر في إكسبو 2020 دبي، ولا تفوّتوا العرض الذي لا يُضاهى ضمن أكبر فعالية في العالم. احرصوا على اغتنام فرصة مشاهدة عرض العام الخامس والعشرين المنسّق حصريًا بلمسة شرق أوسطية.

للمزيد من المعلومات حول برامج العروض وتجارب الأداء، يُرجى زيارة:www.ireland.ie/expo أو www.expo2020dubai.com/riverdance