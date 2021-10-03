جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات

“رؤية” هو عنوان المعرض الفني الذي يطالع الزوار بعد النافذة الإلكترونية، الذي يضم كرة عملاقة بقُطر يبلغ 30 متراً متعددة الأوجه بأرضية تفاعلية رقمية، تُبرز جوهر الثقافة السعودية بأيدي مجموعة من الفنانين والمبدعين السعوديين الذين عكفوا على تصميم هذه اللوحات الرقمية النابضة بالأفكار والتصورات والرؤى التي تجتمع معاً لتشكيل لوحة متكاملة تحمل جميع عناصر النجاح والاستمرارية، والتي تُهيء الزوار للانتقال نحو مركز الاستكشاف للبحث عن الفرص الاستثمارية، والشراكات المثمرة والمتنوعة مع كبرى الشركات والمؤسسات السعودية الرائدة، حيث يضم المركز جدولاً تفاعلياً على شكل خريطة المملكة يقدم أكثر من ألف معلومة بيانية تشمل كل جانب من جوانب المملكة، كما يحتوي على ست حاضنات رأسية للمعلومات تقدم معلومات مكثفة عن الاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والطبيعة والسياحة، والناس والوطن، والتحوّل، والفن والثقافة، وتم تشغيلها من قبل المضيفين السعوديين المتخصصين بحيث تصبح سهلة القراءة لمجموعات الزوار والراغبين بالتعرف أكثر على المملكة والفرص المتاحة فيها.

مساحات خضراء

الرحلة في أرجاء جناح المملكة العربية السعودية لم تنته بعد، فهناك جانب الطبيعة الذي أُفرد له مساحة خارجية واسعة تتمثل في ستائر حديقة النخيل، حيث يتزين الجناح بحديقتين معلقتين، تحيط بهما أشجار النخيل ومجموعة مختارة من النباتات التي يمكن العثور عليها في النُظم البيئية السعودية المختلفة، والتي أكد القائمون على المعرض نقلها مباشرة من مناطق المملكة المتنوعة، وشحنها وفق معايير بيئية خاصة إلى جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي”، كما تم في حديقة النخيل تجهيز ستارة مائية رقمية بمساحة 90 متراً مربعاً بالعديد من الوحدات التفاعلية مما يسمح للزوار باختيار وعرض الزخارف المختلفة بناء على المناطق السعودية، كما سيتم -على امتداد أشهر المعرض- رفد هذه الحديقة بالنباتات التي تنمو وتزدهر في أوقات معنية على مدار العام، مما يشكل مفاجأة متجددة لزوار المعرض.

ليالٍ سعودية

ولا تحلو أماسي جناح المملكة العربية السعودية في “معرض إكسبو دبي 2020” من دون التعرف على “سرد” وتذوق مختلف النكهات والأطباق التقليدية في مناطق المملكة، فضلاً عن مختلف أنواع القهوة العربية التي تشتهر بها مناطق المملكة، وذلك في منطقة مخصصة للضيافة، إلى جانب متجر التحف والهدايا التذكارية، الذي افتتح مع بداية الجناح وشهد منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً، دفع بالزوّار إلى الركون لدقائق معدودة للاستمتاع بهذه الأجواء بعد جولة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، يُحيط بهم الترحيب الراقي من الشباب والفتيات السعوديين الذين نجحوا في إظهار الروح الكريمة التي يتميز بها الإنسان السعودي المضياف والمحب للخير، والقادر دائماً على إبهار الجميع، كحال المملكة العربية السعودية التي تخطو نحو مستقبلها الزاهر بخُطا ثابتة وواثقة يمكن لأي زائر لجناحها الرائد في معرض “إكسبو 2020 دبي” أن يلمسها بوضوح، وأن يعيش رحلة النمو والنهضة والازدهار التي يحياها السعوديون تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

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