مواطنو المملكة العربية السعودية وسكان وزوار دولة الإمارات يحتفلون باليوم الوطني السعودي في دبي

تزينت دبي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، حيث اجتمع مواطنو المملكة وسكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة خلال عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح ابتداءً من يوم 23 سبتمبر.

وأضيء عدد من أشهر معالم المدينة باللون الأخضر، وهو لون علم المملكة العربية السعودية. وأضاء برج خليفة بلون العلم السعودي مع رسالة احتفالية، كما قدمت نافورة دبي عرضاً مصمماً خصيصاً على أنغام النشيد الوطني السعودي. وأبهرت عجلة عين دبي الترفيهية على جزيرة بلوواترز الجمهور من خلال عروض الإسقاط الضوئي التي تحمل طابع المملكة العربية السعودية مع الوسم الرسمي الخاص باليوم الوطني السعودي.

واستضاف فندق برج العرب عرضاً خاصاً باللون الأخضر استمر لمدة ثلاث دقائق، فيما أضاء كل من برواز دبي ومتحف المستقبل باللون الأخضر. وقدم عرض تخيل في دبي فستيفال سيتي مول فقرةً خاصة باليوم الوطني السعودي، فيما أسعدت نافورة النخلة زوار ذا بوينت بعروضها الخاصة.

ورحبت مراكز التسوق والفنادق والمطاعم في المدينة بالعائلات والأصدقاء من خلال مجموعة من عروض التجزئة الرائعة وعروض الإقامة الفندقية وعروض المأكولات والمشروبات طوال عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمرح والاحتفالات.