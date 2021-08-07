السعودية تلغي «رسم الحماية» على واردات القمح

ويأتي ذلك ضمن خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات المطاحن المملوكة للقطاع الخاص، بعد أن كانت الرسوم تطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين.

وجاء القرار بعد أن استكملت المملكة هذا العام تخصيص شركات مطاحنها في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس، نص القرار الذي تضمن “إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح، بناء على المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /4 / 1442هـ، القاضي بتعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6 /4 / 1393هـ ليكون بالنص الآتي: «يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل”.

وصدر القرار أيضا بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 / 1442هـ، القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. والموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.