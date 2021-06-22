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تسع ملايين و 282410 عدد سكان الإمارات عام 2020

وام-قال المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء إن العدد الإجمالي لسكان دولة الإمارات بلغ عام 2020 تسعة ملايين و282 ألفا و410 .

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تسع ملايين و 282410 عدد سكان الإمارات عام 2020

وأظهرت الإحصائيات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7 بالمائة بما يعادل 6468460 نسمة..فيما بلغت نسبة الإناث 30.3 بالمائة بما يساوي 2813950 نسمة.

وأوضحت الأرقام أن العمر المتوقع عند الميلاد يبلغ 79.9 سنة ما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة مع الذكور والذي وصل إلى 78.0 سنة. كما بلغ العمر الوسيط للسكان في الدولة 32.8 سنة ما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع فتي وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءا مهما من نمو اقتصاد الدولة.

وأوضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية 2010-2020 بلغ مانسبته 1.2 بالمائة .

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