السعودية: إقبال على وظائف التدريب التقني

وأشارت مؤسسة التدريب التقني بالسعودية إلى نيتها التعاقد من خلال المسابقة الوظيفية مع الكوادر الفنية لملء حاجتها من التخصصات والمنشآت التدريبية لكلا الجنسين في وظائف مدربين ومدربات وحددت المؤهلات المطلوبة وهي دبلوم ما بعد الثانوية العامة سنتين لكافة التخصصات، فضلا عن بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات.

وستكون أماكن العمل في مختلف فروع الكليات بالسعودية ويبدأ التقديم والتسجيل بها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10/11/1442 الموافق 20/6/2021 وينتهي التسجيل يوم السبت الموافق 16/11/1442 الموافق 26/6/2021 من خلال الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التدريب التقني serv tvtc gov sa