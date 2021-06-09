الأمم المتحدة : الصيد المفرط يتسبب في خسارة سنوية تبلغ حوالي 90 مليار دولار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب الحكومات وجميع المعنيين وأصحاب المصلحة بالالتزام بحفظ المحيطات واستدامتها من خلال الابتكار والعلم. وطالب غوتيريش بإنهاء الحرب على الطبيعة وضمان صحة المحيطات. ولفت إلى أن الصيد المفرط يتسبب في خسارة سنوية تبلغ حوالي 90 بليون دولار من الفوائد الصافية، قال الأمين العام إن ذلك “يزيد أيضا من استضعاف النساء، اللاتي يؤدين دورا حيويا في بقاء مشاريع الصيد الصغيرة الحجم.”

وأجرت المنظمة الدولية مسابقة للصور لإظهار مخاطر فقدان هذا النظام الهائل من التنوع الطبيعي.

وأكدت الأمم المتحدة بالمناسبة أهمية المحيطات كمصدر للحياة وتأمين سبل العيش واستكشفت برامج الاحتفال بالمحيطات لعرض عجائب المحيط كمصدر للحياة يدعم البشرية وجميع الكائنات الحية الأخرى على الأرض”. وأضافت ان المحيطات التي تغطي أكثر من 70 في المئة من كوكب الأرض تدعم سبل عيش البشرية وجميع الكائنات الحية اذ يعمل ما يقدر بنحو 40 مليون شخص في الصناعات القائمة على المحيطات بحلول عام 2030.

وشددت الأمم المتحدة على انه رغم كل فوائد المحيطات إلا أنها بحاجة إلى الدعم لاسيما مع استنفاد 90 في المئة من التجمعات السمكية الكبيرة وتدمير 50 في المئة من الشعب المرجانية فيما يوصف باننا نأخذ من المحيط أكثر مما يمكن تجديده بحسب وكالة الانباء الكويتية.

وطالبت بضرورة استحداث توازن جديد متجذر في الفهم الحقيقي للمحيط وكيف ترتبط البشرية به وذلك لحمايته والحفاظ عليه ودعمه على ان تبني المجتمعات اتصالا شاملا بالمحيطات يكون مبتكرا ومستنيرا بدروس الماضي.

وتتزامن احتفالية هذا العام مع اعلان النيات الذي يطلق عقدا من التحديات لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يطالب ب”حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام بحلول عام 2030″.

كما تواكب احتفالية هذا العام بداية “عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة” الذي يتواصل من عام 2021 إلى عام 2030. وأكدت الأمم المتحدة ان الغرض من اليوم العالمي للمحيطات هو إعلام الرأي العام بتأثير الأنشطة البشرية على المحيطات وتطوير حركة عالمية للمواطنين من أجل المحيطات وتعبئة وتوحيد سكان العالم في مشروع للادارة المستدامة لمحيطات

العالم.