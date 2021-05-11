شاهد خارطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

وتكشف بيانات الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” أن إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ 6587 عقدا كما بلغت قيمة الاستثمارات 370 مليار ريال. وتشير مدن إلى إنجازات غير مسبوقة حققتها خلال عام 2020، برفع معدلات الاستثمار في المصانع الجاهزة بنسبة 200%، والأراضي الصناعية بنسبة 21% رغم جائحة فيروس كورونا التي عطلت الاقتصاد العالمي.

كما بلغ عدد الموظفين في المدن الصناعية 500 ألف موظف وتصدرت الرياض من حيث عدد المدن الصناعية بـ 8 مدن تلتها الشرقية ومكة المكرمة بـ 7 مدن لكلا منها.

تمثل #مدن @modon_ksa أحد أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات شركائنا في 36 مدينة صناعية تشرف عليها داخل المملكة، مما ساهم في تمكين عدد كبير من رواد الأعمال لبدء مشاريعهم الصناعية pic.twitter.com/fJHlME1yvz — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) May 9, 2021