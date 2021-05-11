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شاهد خارطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

وصل عدد المدن الصناعية في المملكة إلى 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع باستثمارات تصل لـ 370 مليار ريال.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شاهد خارطة المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

وتكشف بيانات الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” أن إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ 6587 عقدا كما بلغت قيمة الاستثمارات 370 مليار ريال. وتشير مدن إلى إنجازات غير مسبوقة حققتها خلال عام 2020، برفع معدلات الاستثمار في المصانع الجاهزة بنسبة 200%، والأراضي الصناعية بنسبة 21% رغم جائحة فيروس كورونا التي عطلت الاقتصاد العالمي.

كما بلغ عدد الموظفين في المدن الصناعية  500 ألف موظف وتصدرت الرياض من حيث عدد المدن الصناعية بـ 8 مدن تلتها الشرقية ومكة المكرمة بـ 7 مدن لكلا منها.

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