الإمارات تحدد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 هجرية، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير.#عيد_الفطر #الامارات pic.twitter.com/M4oxC0I5RC — MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) May 4, 2021

جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020_2021.