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السعودية: تعيينات وإعفاءات في بعض الوزارات والهيئات بالسعودية

أوامر ملكية تتضمن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. و تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط،.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تعيينات وإعفاءات في بعض الوزارات والهيئات بالسعودية

المصدر:

    واس

التاريخ: 03 مايو 2021

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم، أوامر ملكية جاءت كالتالي:

تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية،

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط،.

تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

تعيين خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

إعفاء الدكتور احمد بن محمد بن احمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

تعيين وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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