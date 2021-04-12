الثلاثاء أول أيام رمضان في السعودية ومصر والعراق

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء في بيان المحكمة: “اتباعا لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه”.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودية نبأ تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدين رسميين بالبلاد.

المحكمة العليا: لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر #رمضان#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 11, 2021

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية أنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان في أحد المراصد بالبلاد وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان”.

خلال ذلك، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

وقال الديوان في بيان إنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وعليه يكون غداً الإثنين مكملاً لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل”.

وأعلنت المراجع الشيعية من بينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء غد الإثنين.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة، أن يبدأ السنة صيام رمضان قبل يوم من بدء الشيعة.

بدورها أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وقالت في بيان ،نشرته على موقعها الإلكتروني أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء مصر ، وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.