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السعودية تبدأ الأحد بالسماح للوافد بالانتقال عند انتهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تبدأ الأحد بالسماح للوافد بالانتقال عند انتهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل

قالت وزارة الموارد البشرية في بيان  إن “الخدمات التي تقدمها المبادرة تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة”.
ولفتت إلى أنها تقدم خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

تقدم المبادرة تقدم خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. وأوضحت أن الخدمة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

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