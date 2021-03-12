السعودية تبدأ الأحد بالسماح للوافد بالانتقال عند انتهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل

قالت وزارة الموارد البشرية في بيان إن “الخدمات التي تقدمها المبادرة تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة”.

ولفتت إلى أنها تقدم خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

تقدم المبادرة تقدم خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. وأوضحت أن الخدمة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

تدخل مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها. https://t.co/YemRst2rR3 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 9, 2021