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أزمة ملكية في بريطانيا بعد لقاء مع أوبرا وينفري

تتعالى أصوات على منصات الشبكات الاجتماعية داعية لإلغاء النظام الملكي في بريطانياوتصدر وسم #AbolishTheMonarchy على تويتر بعد أن كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن معاملة عنصرية تعرضا لها من الأسرة الملكية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أزمة ملكية في بريطانيا بعد لقاء مع أوبرا وينفري

تتحدث ميغان ماركل عن عنصرية العائلة المالكة، وتفكيرها في الانتحار في لقاء مع أوبرا وينفري الذي أذيع في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين وسوف يذاع الساعة التاسعة مساءً في المملكة المتحدة اليوم.

 الاتهامات الصادمة تضمنت قول الأمير هاري أن اسرته حاصرته ماليا فيما ذكرت ميغان ماركل إنها أصيبت بميول انتحارية خلال فترة تواجدها بين العائلة المالكة وقالت إن أهل زوجها كانوا قلقين من درجة لون بشرة ابنها آرشي. 

  وذكر هاري انه صدم من سكوت وعدم رفضها للمقالات “استعمارية النزعة ”  المنشورة عن زوجته مثل تشبيهها بالقرود بسبب لون بشرتها الأسمر. وقالت

ماركل في حديثها عن حملها بطفلها آرشي إن العائلة المالكة لم ترغب في أن يصبح أميرًا ولم تنوي توفير حماية له بسبب قلق العائلة الملكية من درجة لون بشرته عند الولادة”. لكنها رفضت تحديد من أثار هذه المخاوف قائلةً إن ذلك سيكون ضارً للغاية لهم، وأضافت أن هاري هو من نقل إليها هذه المحادثات مع العائلة، وقالت”أعتقد أنه كان من الصعب حقًا النظر إليها على أنها محادثات مقتصرة على الطفل”. وأشارت ميغان ماركل إلى أنها عانت من اضطرابات نفسية بسبب الضغوط الشديدة التي واجهتها، وكانت لديها ميول انتحارية “كنت أقول أنني لا أريد الحياة بعد الآن. وكنت أحتاج إلى الذهاب إلى  مكان ما للمساعدة وقيل لي إنني لا أستطيع، لن يكون ذلك جيدًا للمؤسسة”.

 أما هاري فقال إن والده، الأمير تشارلز، توقف عن الرد على مكالماته بعد فترة من مغادرة المملكة المتحدة. وعن نقطة التحول التي أدت إلى مغادرة الزوجين قالهاري إنه يئس من طلب المساعدة بحسب ما نقله موقع بريطانيا العربي. 

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