محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الليرة اللبنانية تهوي لمستوى 10 آلاف للدولار

ارتفاع سعر صرف الدولار يوم امس الى عتبة الـ9900 بحسب تقارير صحفية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الليرة اللبنانية تهوي لمستوى 10 آلاف للدولار

ونشر النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على “تويتر”: “الدولار يلامس 10 آلاف ليرة من دون تحقيق أي تقدم على الصعيدين الاقتصادي والحكومي. فهل ينتظر البعض، غير مبال، الانفجار الاجتماعي أو أن الفوضى باتت مطلوبة؟”.

يأتي ذلك فيما يتهم صرافون بسحب مبالغ مرتفعة من الدولارات من السوق، مع توقف المسؤولين عن المبادرة بالتحرك إزاء ما يجري ويتهم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس مكلف يعجز عن التأليف، ورئيس مجلس النواب بالانتظار دون أن يحركوا ساكناً. ويأتي ذلك فيما يتلاشى دخل السكان.

  هذه القفزة في سعر الدولار بسبب مجموعة عوامل منها التلاعب بطريقة تسمى الدولار اللبناني، وتحرير شيكات مصرفية بغير قيمتها الحقيقية .

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