ولي العهد خضع لعملية جراحية ناجحة

وقال البيان الرسمي الذي نشرته الوكالة “أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع… عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم… في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه… المستشفى”.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021