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ولي العهد خضع لعملية جراحية ناجحة

(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خضع لعملية جراحية ناجحة.

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ولي العهد خضع لعملية جراحية ناجحة

وقال البيان الرسمي الذي نشرته الوكالة “أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع… عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم… في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه… المستشفى”.

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