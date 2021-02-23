السعودية: مهلة لتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, تعميمًا للجهات الحكومية يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيله بحسب وكالة الانباء السعودية ويأتي ذلك لضمان تكامل جميع أفراد المجتمع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الممرات و الأماكن المناسبة للوصول إلى وجهاتهم دون عوائق تذييل كافة العقبات أمام شمول الجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيلات لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وتكاملهم في المجتمع مع أقرانهم المواطنين.

ويأتي ذلك امتدادا لما توليه الحكومة لدعم واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم .

مما يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائم لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر, كما أعدت دليلاً مبسطاً لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، لشرح أدلة الوصول الشامل ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

#إنفوجرافيك | بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .. #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان تمهل مشغلي المنشآت التجارية (٣أشهر) لتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وبما لايتعارض مع كود البناء السعودي. pic.twitter.com/IC2Vyzukyd — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) February 22, 2021