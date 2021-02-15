السعودية توقف التعاقد مع أي مؤسسة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة

وأوضح المصدر أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أياً من أجهزتها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وذكر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد أخيراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد أن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

#عاجل#مصدر_مسؤول: حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. #السعودية_مقر_الشركات_العالمية#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 15, 2021