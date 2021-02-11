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أبو ظبي: إطلاق برنامج الإقامة طويلة الأمد

أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق برنامج جديد تحت شعار “ازدهر في أبوظبي” بهدف تشجيع الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم على الاستقرار في الإمارة والعمل في قطاعاتها الحيوية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبو ظبي: إطلاق برنامج الإقامة طويلة الأمد

يسعى برنامج “ازدهر في أبوظبي” إلى زيادة التوعية بتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية، لتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.

وتشجع حكومة أبوظبي جميع المواهب الإبداعية للعمل والاستقرار في الإمارة لكي يكونوا جزءا من قصة نجاحها وتفوقها في شتى القطاعات الحيوية لاسيما الفنية والثقافية والإعلامية والترفيهية بالإضافة إلى دعم وتطوير تراث الإمارة العريق من خلال الأكاديميين والمختصين وعلماء الآثار.

للمزيد من المعلومات حول برنامج “ازدهر في أبوظبي“ وتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية والدوائر والجهات الحكومية المسؤولة عن إصدارها، الرجاء زيارة tamm.abudhabi،

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