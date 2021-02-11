احتيال ببطاقة بنكية يكبد نجم كرة جزائري 20 ألف جنيه استرليني

تتكرر حوادث انتحال الشخصية لإصدار إصدار بطاقة مصرفية باسم الضحايا كما حصل مع النجم الجزائري حين تبين أن شابا اتصل بمصرف “باركليز” مدعيا أنه محرز، وطلب إصدار بطاقة مصرفية، وحصل عليها مستخدما بيانات مزوّرة، ولم يكتشف النجم الشهير تعرض حسابه للاحتيال من قبل شاب يدعى شريف محمد وعمره 32 عاما، إلا بعد أسابيع وبعد أن أنفق ذلك الشاب 175 ألف جنيه إسترليني من بطاقة محرز.

و أنفق مشغل الرافعات شريف 20 ألف إسترليني على المقامرة والمشروبات والملابس في جزيرة إيبيزا الإسبانية وبلغ ما سرقه من البطاقة مبلغا كبيرا حتى قام النجم الجزائري بإيقاف البطاقة.

وتبين لاحقا أن الشاب اقام في فنادق فاخرة بلندن مثل “شانغريلا”، فيما أظهرت بعض النفقات تناوله الطعام في مطعم غريغس.

وتكشف ذلك أمس في محكمة بريطانية أقر فيها الشاب بالسرقة التي قام بها من بطاقة محرز البنكية سنة 2017 وسيصدر الحكم فيها الأسبوع القادم.

وعن مسؤولية البنك في جرائم انتحال الشخصية فإن البنوك تتمسك عادة بتحميل العميل المسؤولية، نظرا لأنه على الضحية أن يعترض على المعاملات المالية التي جرت على حسابه خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب.