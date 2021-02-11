الكويت: التشهير والسجن لمواجهة التحرش الجنسي

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر امنية حول ظاهرة التحرش التي لم تحدد قانونيا بعد، ان هناك نحو 80 بلاغا شهريا، بمعدل من حالتين الى 3 حالات يوميا، تقدم في مراكز الشرطة في البلاد، تحت مسميات «التحريض على الفسق والفجور»، او «هتك عرض».

ونقلت الصحيفة تقريرا موسعا تضمن تفاصيل تحركات نيابية بمشرط التشريع لوأد السلوك البذيء فيما طالب مشرعون بقانون لتشديد العقوبات بحق المتحرشين وفرض عقوبات رادعة ضد التحرُّش

وأكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي للصحيفة إن «انتشار ظاهرة التحرش بأماكن العمل والأسواق وغيرها ألزم بوجود نصوص أكثر صرامة وشمولية من النصوص الحالية في قانون الجزاء».

وأعلن الصقعبي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء لتشديد العقوبات على ظاهرة التحرش في أماكن العمل والأسواق، والتشهير بالمدانين بعد صدور أحكام بإدانتهم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس «الطب النفسي» بجامعة الكويت أن التشهير بالمتحرِّش وفضحه وسيلتا ردعٍ لأن ذلك قد يكون رادعاً مجتمعيا جيداً لممارسي هذا الفعل، مبيناً أن التشهير ستكون له آثاره في المتحرّش؛ كالاكتئاب وغيره، ولكن أحياناً نضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة لاجتثاث ظاهرة سلبية.

يأتي ذلك بعد أن أكدت المدونة الكويتية آسيا الفرج (2.5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي) في مقطع فيديو نشر الأسبوع الماضي أن هناك “مشكلة تحرش” في الكويت، تعالت الأصوات المؤيدة والمعترضة أحيانا على طرحها، لكن النساء في الكويت أصبحن للمرة الأولى قادرات على تحدي تقاليد الصمت بدواعي التقاليد المحافظة وثقافة “العيب” لمواجهة التحرش، في حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقت بعد نشر فيديو المدونة تتحدث فيه عن هذه القضية.

وانطلق حساب “لن أسكت” على إنستغرام،لنشر عشرات الشهادات عن التعرض للملاحقة أو التحرش أو الاعتداء.

وروت آسيا في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وقد بدا عليها التأثر “في كل مرة أخرج فيها، يتحرش أحدهم بي أو بامرأة أخرى في الشارع”.

وأطلق مقطع الفيديو الذي نشرته آسيا حركة في البلاد لمكافحة التحرش على نمط حركة مي تو (أنا أيضا) التي اكتسحت المجتمعات الأوروبية وخاصة في الولايات المتحدة منذ عام 2017 في قضايا منتجين في هوليوود كانوا يقومون بالتحرش بالممثلات وغيرهن.