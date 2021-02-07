النائب العام السعودي يدعو لمراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسياح والزوار

دعا النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، منسوبي النيابة العامة أن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن المعجب طالب منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وأمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

جدير بالذكر أن جولات معالي النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاويهم وملاحظاتهم.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.