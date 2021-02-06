الكويت: 33 ألف دولار غرامة من يخالف التعليمات الصحية

بعد ان قرر مجلس الوزراء الكويتي يوم الأربعاء الماضي إغلاق المطار في وجه السياح والمقيميين على أرضه وإغلاق النوادي الرياضية والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل، جاء بيان وزارة الداخلية في الكويت الجمعة محذراً أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار (أكثر من ٣٣ دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت وزارة الداخلية بالبيان أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلاً يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية، وناشدت “جميع المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بقرار منع كافة أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة”.