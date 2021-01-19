السعودية: إطلاق مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي

واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 2022 – – 2023).

وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف, ومراقب جوي, ومشرفين, ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية, ومناولات الشحن والعفش والركاب, وتموين الطائرات, وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

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