محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

إصابة وزير الصحة بلبنان بكورونا المستجد ونقله للمستشفى

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان للمستشفى مصابا بكورونا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إصابة وزير الصحة بلبنان بكورونا المستجد ونقله للمستشفى

(رويترز) – ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في لبنان أن الوزير في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نُقل إلى المستشفى يوم الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن الوزير دخل مستشفى سان جورج للعلاج.

وتئن مستشفيات لبنان تحت وطأة زيادة الإصابات في أعقاب عطلة العام الجديد، الأمر الذي يستنفد قدرتها على استقبال الحالات الحرجة.

وبلغت الإصابات اليومية أعلى رقم لها على الإطلاق يوم الجمعة وهو 5440 حالة. وسجل لبنان في المجمل 226948 حالة فضلا عن 1705 وفيات حتى يوم الثلاثاء.

ويخضع لبنان حاليا لعزل عام مدته ثلاثة أسابيع ينتهي في الثاني من فبراير شباط.

وفرض كذلك حظر تجول لمدة 24 ساعة بداية من الخميس حتى 25 يناير كانون الثاني، وهو الأشد صرامة منذ بداية الجائحة مع فتح محال البقالة لخدمات التوصيل فقط.

وألحقت الجائحة أضرارا شديدة بلبنان الذي يمر بأزمة مالية مدمرة أدت إلى انهيار عملته الليرة وأصابت البنوك بالشلل وحرمت المدخرين من ودائعهم.

وتتناقص المستلزمات الطبية في ظل شح الدولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا