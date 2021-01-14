المطوع، أول إماراتي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب

عينت مجموعة دوكاب وهي إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، محمد عبد الرحمن المطوع في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 1 يناير 2021.

ويخلف المطوع الرئيس التنفيذي الحالي آندرو شو الذي تولى قيادة عمليات المجموعة طوال الأعوام 13 الماضية وسيشغل الآن منصب مستشار لمجلس إدارة المجموعة.

ويأتي تعيين أول رئيس تنفيذي إماراتي لمجموعة “دوكاب” تماشياً مع جهود المجموعة المتواصلة وبرنامج دوكاب للتطوير الوطني، حيث يشغل الإماراتيون اليوم ثلثي المناصب القيادية العليا في المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة “دوكاب”: “منذ انضمامه إلى فريق ’دوكاب‘، أثبت محمد المطوع قدراته القيادية الكبيرة وشغفه بنمو الشركة وجعلها مؤسسة إماراتية عالمية المستوى. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام ’دوكاب‘ بالنمو المستدام لأعمالها واقتصاد الدولة ككل، كما أنها تمهد الطريق نحو مستقبل يقوم على أساس النجاح والتميز الذي أرسى دعائمه أندرو شو. وبالنيابة عن جميع أعضاء فريق العمل، أغتنم هذه الفرصة لأشكر شو على الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية في خدمة ’دوكاب‘ وأتقدم بالتهاني إلى محمد المطوع وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد”.

من جانبه، قال المهندس جمال سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “دوكاب”: “تجسد ’دوكاب‘ نموذجاً رائداً للشراكة الناجحة بين أبوظبي ودبي منذ أربعة عقود وحتى يومنا هذا وتقدم كامل دعمها للقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حرصت طوال هذه المدة على الارتقاء بالمعايير العالمية للمنتجات عالية الجودة المصنعة في الدولة. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة، نثق تماماً بقدرة محمد المطوع على مواصلة العمل إلى جانب الإدارة التنفيذية والمساهمة بالارتقاء بجودة وموثوقية علامة ’صنع في الإمارات‘ في العالم، وتعزيز تنمية المهارات الوطنية في القطاع”.

يذكر أن “دوكاب” تعكف على تنويع وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، حيث شهد العقد الماضي ارتفاع عدد أسواق التصدير من أقل من 15 دولة إلى أكثر من 30 دولة، وصاحب ذلك إطلاق ونمو عدة مشاريع منها “دوكاب للمعادن” و”دوكاب للألمنيوم”.

وخلال العام الماضي تحديداً، واصلت مصانع الشركة العمل بكامل طاقتها والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وتحول موظفو مكاتبها إلى نموذج العمل من المنزل. وشكلت مرونة الشركة وامتثالها لمنهجية استمرارية الأعمال ركائز محورية لاستراتيجية “دوكاب”، إلى جانب الدعم القوي من شركائها في سلسلة التوريد والإدارة المالية الرشيدة.