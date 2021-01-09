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الملك السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نيوم 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس- تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الملك السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

من جهته، رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال معاليه “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

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