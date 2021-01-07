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السعودية: إطلاق هوية مقيم الرقمية عبر منصة “أبشر”

ستسهل هوية مقيم الرقمية عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إطلاق هوية مقيم الرقمية عبر منصة "أبشر"

واس/ أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “هوية مقيم الرقمية”، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير “QR Code”، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

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