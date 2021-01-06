البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2021

رويترز/ صرّح البنك الدولي يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4.3٪ في عام 2020، على الرغم من أنه حذر من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتأخير في توزيع اللقاحات قد يحد من التعافي بنسبة 1.6٪ فقط هذا العام.

وأظهرت التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل حدة مما كان متوقعاً في السابق، لكن التعافي كان أيضاً أبطأ ولا يزال عرضة لمخاطر سلبية كبيرة.

وقال البنك في بيان: “التوقعات على المدى القريب لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير”. “فسيناريو الجانب السلبي الذي تستمر فيه الإصابات في الارتفاع والتأخر في طرح اللقاح يمكن أن يحد من التوسع العالمي إلى 1.6٪ في عام 2021.”

وصرّح في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إنه يمكن مع نجاح الجهود في مكافحة الوباء والإسراع في عملية التطعيم، أن يتسارع النمو العالمي إلى ما يقرب من 5٪.

وقال البنك إن الانكماشات الضحلة في الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الأكثر قوة في الصين ساعدا على تجنب انهيار أكبر في الناتج العالمي الإجمالي، لكن الاضطرابات كانت أكثر حدة في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية الأخرى.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما في ذلك الصين، بنسبة 5٪ في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.6٪ في عام 2020. وأضاف البنك إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9% هذا العام بعد أن نما بنسبة 2% في 2020.

وباستثناء الصين، شهدت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية توسعاً بنسبة 3.4٪ في عام 2021 بعد انكماشها بنسبة 5٪ في عام 2020.

وقال البنك إن انخفاض دخل الفرد في 90٪ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الذي أدى إلى عودة الملايين إلى حالة الفقر، وانخفاض ثقة المستثمرين، وزيادة البطالة وفقدان وقت التعليم، أدى كل ذلك إلى تراجع احتمالات الحد من الفقر في المستقبل.

وأضاف البنك إن عودة ظهور الإصابات أوقف انتعاشاً ناشئاً في الاقتصادات المتقدمة في الربع الثالث، حيث من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج الاقتصادي بنسبة 3.3٪ في عام 2021 ، بدلاً من 3.9٪ كما كان متوقعاً في البداية.

ويُتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.5٪ في عام 2021، بعد انكماش يقدر بنحو 3.6٪ في عام 2020. حيث كان من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمو الإنتاج 3.6٪ هذا العام، بعد انخفاض 7.4٪ في عام 2020، بينما يتوقع نمو النشاط في اليابان بنسبة 2.5% هذا العام، بعد انكماش بنسبة 5.3٪ في 2020.