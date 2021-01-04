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السعودية :الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق ” أبشر أفراد” تحت مسمى ” الهوية الرقمية”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية :الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية
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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني ” أبشر أفراد” تحت مسمى ” الهوية الرقمية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق ” أبشر افراد” متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الالكترونية ” أبشر افراد”.

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