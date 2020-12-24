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خسائر كبيرة لقرابة مليون مزارع مصري مع انهيار أسعار محاصيل البطاطس

تقلصت بنسبة 400 في المئة ونقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة يعد أن ساهمت جائحة كورونا المتحدث بتدني الأسعار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
خسائر كبيرة لقرابة مليون مزارع مصري مع انهيار أسعار محاصيل البطاطس

تكبد مزارعو البطاطس في مصر خسائر كبيرة مع ارتباط  ما لا يقل عن مليون مزارع وعامل بشكل غير مباشر بزراعتها. ويقول رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار، إن أزمة المحصول بدأت خلال الشهور الأولى من تفشى وباء كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد القرش،  قد ذكر  أن مصر صدرت ما يقرب من 900 ألف طن تقريبا من محصول البطاطس خلال الفترة الأخيرة، كما أن مصر هي الدولة رقم 6 على مستوى العالم بقائمة الدول الأكثر تصديرا لهذا المحصول.

وزاد من أزمة الاسعار أغلاق المصانع التي تزود  المطاعم وتكدس آلاف الأطنان من البطاطس في المخازن.

وساهم ضعف التسويق المحلي بركود كبير دفع بالمصانع إلى الحصول على 25 في المئة فقط من الكميات المعتادة، وتسبب في كارثة حقيقية للفلاحين والمزارعين بعد أن خسروا محصولهم بالبيع بأقل من 400 في المئة عن العام الماضي.

و قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس المصرية أحمد الشربيني، إن خسائر المزارعين منذ بداية العام الحالي حتى الآن لا تقل على 6 مليارات جنيه (381 مليون دولار) بحسب تقارير صحفية محلية.

ونقل تقرير لصحيفة اندبندنت عربية أن استيراد بذور البطاطس غير المحسوبة من رجال الأعمال والمستوردين تسببت بعمليات إغراق البلاد بالبذور المستوردة التي تفوق حجم الاستهلاك المحلي. نظرا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من البذور لا تزيد على 100 ألف طن، بينما ما تم استيراده حتى الآن يزيد على 140 ألف طن، مما أسهم في زيادة كبيرة بحجم المعروض من المحصول عن حجم الطلب، لتتراجع الأسعار بصورة كارثية يدفع ثمنها المزارعون.

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