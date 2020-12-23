اكتشاف ممارسات غش اللحوم الحلال طوال 40 عاما في ماليزيا

وكشفت تقرير نشرته صحيفة ستريت تايمز أنشطة مجموعة منظمة من تجار وشركات اللحوم بتهريب اللحوم غير الحلال وبيعها في ماليزيا كمنتجات حلال ، عن المزيد من الاكتشافات المذهلة.

اللحوم المجمدة التي تستوردها الكارتل من الدول غير المعتمدة لا تقتصر على لحوم البقر ، بل تشمل أيضًا لحوم الخيول ولحوم الكنغر.

وتين أنه كان يتم خلط هذه اللحوم المتنوعة عند وصولها إلى ماليزيا ، مع لحوم البقر في مستودعات قبل توزيعها في البلاد.

وقالت مصادر للصحيفة إن من بين المخزون الذي تجلبه لحم الكنغر ولحوم الخيول ولحم البقر. ومع ذلك ، فإن لحوم البقر من حيوانات ذات نوعية رديئة أو حتى مريضة ، لذلك يتم الحصول عليها بأسعار أقل بكثير.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله:”يشتري الكارتل اللحوم بأسعار أرخض أو أقل بـ 50 في المائة من اللحوم التي يتم الحصول عليها من المسالخ ومعامل المعالجة المعتمدة.

“سيتم بعد ذلك شحن اللحوم إلى ماليزيا ونقلها عبر الشاحنات إلى مستودعات الكارتل ، حيث يتم مزجها باللحوم الحلال المعتمدة.

وقال مصدر “إلى جانب تجنب الضرائب والإجراءات المتبعة في استيراد اللحوم الحلال المعتمدة ، فإن المنظمة كانت حتى اليوم تحقق أرباحًا هائلة”.

والمعروف أن كارتل اللحوم يتسلم اللحوم المستوردة المجمدة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع من الخارج، وتصل اللحوم المستوردة من البلدان التي لا تعترف السلطات الماليزية بشهادات الحلال الصادرة منها تصل عبر السفن في الموانئ الماليزية.

وفقا للمصدر ، تم جلب أكثر من 60 حاوية من هذه البضائع بين نوفمبر من العام الماضي وأبريل في نورثبورت وويستبورت في ميناء كلانج. وتأتي هذه اللحوم من موردين غير معتمدين لمنتجات الحال من دول مثل كولومبيا وكندا وأكرانيا وأسبانيا والأرغواي وأسبانيا والمكسيك.

وتشير الصحيفة أن موظفين حكوميين يتلقون رشاوى تتراوح بين 36 و 738 دولارًا أمريكيًا (150 رينجيت ماليزي و 3000 رينغيت ماليزي) لتغاضيهم عن الشحنة.

أما بالنسبة للمسؤولين على الأرض فكان يتلقى الكثير منهم مبالغ تتراوح بين 36 دولارًا أمريكيًا و 123 دولارًا أمريكيًا (150 رينجيت ماليزي و 500 رينجيت ماليزي) للإفراج عن كل حاوية. وأفيد أيضا أنه في بعض الحالات، تم إعطاء الضباط النساء لممارسة الجنس معهن.