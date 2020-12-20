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السعودية: فرص وظيفية بالمناطق في مجالي الصيدلة والتمريض

“هدف” يعلن عن توفر فرص وظيفية بالمناطق في مجالي الصيدلة والتمريض عبر بوابة “طاقات”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: فرص وظيفية بالمناطق في مجالي الصيدلة والتمريض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن توفر فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة في مجالي الصيدلة والتمريض.

ودعا “هدف” السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتي الصيدلة أو التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الراغبين في شغر الفرص الوظيفية زيارة البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://www.taqat.sa، للتقديم على الفرص المطروحة.

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