افتتاح مدرج خورفكان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر اليوم الأثنين وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة “مدرج خورفكان” التحفة المعمارية الفنية والمشروع التطويري الأحدث القابع في قلب جبل السَيْده المطل على شاطئ خورفكان، المصمم على الطراز الروماني التاريخي ممزوج بعبق العمارة الإسلامية الغنية بعناصرها وتفاصيلها، كما دشن سموه معلم الشلال السياحي، وشهد العرض الأول من الملحمة السينمائية التاريخية “خورفكان”.

ويجسد مدرج خورفكان إضافة فنية بارزة للمعالم الثقافية في إمارة الشارقة، إذ جاء بناء المدرج الذي يعد أكبر المشاريع التطويرية في المدينة، على سفح جبل السَيْده مواجه لشاطئ مدينة خورفكان، ليتيح للزوار رؤية طبيعة المدينة من منظور مدرج نصف دائري، حيث يحمل المدرج في بنائه الطابع الروماني، ويتمتع بواجهات حجرية تتضمن 234 قوساً و295 عاموداً تضفي على المدرج أبعاداً هندسية إسلامية وعمقاً تاريخياً بشكل معاصر.

يمتاز المدرج الذي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 190 ألف قدم مربع، بمواكبته لأحدث الأنظمة التكنولوجية في الإضاءة والصوتيات، ويتفرد بتصميمه الذي يستوعب 3600 متفرج، واشتماله على نظام تبريد يضمن كفاءة وامكانية استخدامه طوال العام من قبل الزوار، وإقامة فعاليات متنوعة لأهالي المنطقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

كما تم توفير عدد مناسب من مواقف السيارات بجوار المدرج، تم تصميمها بشكل يُسهل عملية الدخول للزوار، كما تم توفير منطقة صعود ونزول الزوار والبضائع والأدوات وأي مستلزمات قريبة من المداخل الرئيسية مُحاطة بعدد من مقاعد الانتظار.

كما تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتدشين الشلال المبنى الخرساني الذي تم بناؤه من الطبيعة الصخرية للمدينة ليطل على كورنيش خورفكان ويضاف إلى سلسلة المشاريع السياحيّة والتنموية في المدينة.

ويشكّل “الشلال” واحد من أبرز الإضافات السياحيّة والترفيهية للمشهد السياحي في خورفكان خاصة، وإمارة الشارقة عموماً، إذ تم إنشاؤه بطول 45 متراً وعرض 11 مترا، ويقع على ارتفاع 43 متراً عن مستوى سطح البحر، يتكون من عدد من النوافذ التي يمكن من خلالها رؤية مياه الشلال المنحدرة من قمة الكهف المقام أعلاه إلى أسفل الجبل، ويمنح رؤية بانورامية لشاطئ خورفكان، ويحتوي مبنى الكهف على مطعم ومقهى يتسع لأكثر من 80 زائراً، وجلسات خارجية تتسع لأكثر من 30 زائراً وغرفة خدمات، ومرافق أخرى لخدمة الزوار.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة بعد افتتاح المشاريع عرض الملحمة التاريخية السينمائية فيلم “خورفكان” الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتروي وقائع بطولة أهل مدينة خورفكان المقتبسة عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي).

وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه العالميين الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، حول سلسلة من المواقف التاريخية البطولية التي جسّدها أهل مدينة خورفكان في صدّ الغزو البرتغالي الذي اجتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي “أفونسو دي البوكيرك”، ليروي العمل سيرة المدينة على امتداد 27 عاماً.

وكان سموه قبل انطلاق الفيلم قد تفقد معرضاً فنياً احتوى على صور فوتوغرافية لمراحل اعداد الفيلم والمواقع التي تم تصوير المشاهد فيها، بالإضافة إلى معرض خاص بالأزياء والأدوات المستخدمة في الفيلم.

وتعد المشاريع التطويرية الجديدة في خورفكان الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة، وتأتي ضمن سلسلة مشاريع وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذها لتعزيز واقع الحراك السياحي والثقافي في المدينة، أشرف على تنفيذها هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة “مبادرة” بحسب المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.