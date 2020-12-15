السعودية: دعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال

ومثّل الوزارة في توقيع مذكرة التفاهم وكيلة الوزارة لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، فيما مثل جانب الهيئة عبد الله بن محمد بن غنام بصفته وكيلًا للهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في دعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال من خلال تدريب متخصص للنساء المرشحات، إضافةً إلى تطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارات الشركات، والتوعية بأهمية التنوع في مجالس الإدارات الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس.

يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودي.

واس