تردي الأوضاع الاقتصادية للبنانيين

كتب حسن شهراني في صحيفة الاخبار عن تحوّل الفقر إلى موجة جارفة تُغرق العائلات في العوز والجوع وتغيّر سلوكها وتقاليدها في ما يخصّ غذاءها وعيش أبنائها. نصف القوى العاملة من اللبنانيين المقيمين عاطل من العمل وهناك عدد متزايد منهم يلجأ إلى المساعدات، حتى أن ربع العائلات أضحت تعتمد على المنظّمات غير الحكومية بشكل أساسي لتأمين احتياجاتها.

ويلفت إلى أن أموال المساعدات تجعل 23% من العائلات تعتمدها مصدراً أساسياً للدخل، وفقاً لمسح أجراه برنامج الأمم المتّحدة للغذاء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، شمل 2335 عائلة لبنانية مقيمة بين شهرَي تموز وآب 2020.

ومع تراجع القوة الشرائية نتيجة انهيار سعر الليرة ووصول معدّل التضخم إلى عتبة 200%، تعتمد العائلات على أكثر من مصدر للدخل. الأجور أساسية لـ58% من المشمولين بالعيّنة الممسوحة، وبعدها مباشرة مساعدات المنظمات غير الحكومية، وتلك المتأتية من البرامج الحكومية، تليها الأعمال التجارية غير الزراعية والاستثمارات من ثمّ تحويلات المغتربين.

وذكر التقرير أن أكثر المحافظات تأثراً هي عكار وبعلبك الهرمل والنبطية. معاناةٌ تُضاف إلى صعوبات الحصول على الدواء وعلى خدمات الاستشفاء. كل ذلك يدفع الشعب أكثر إلى الاعتماد على المساعدات أكانت من المنظمات أم الدولة نفسها.