العراق يمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوق المواطنة

أقر مجلس النواب تعديلا على قانون الأجانب يقدم ميزة للفلسطينيين المقيمين في العراق من ناحية المعاملة.

ويساوي هذا التعديل بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب باستثناء منح الفلسطيني الجنسية أو حق الترشح والانتخاب حفاظا على مبدأ حق العودة.

وقال رحيم العبودي، عضو المكتب السياسي للكتلة الحكمة، “المواطن الفلسطيني في العراق سوف يعامل معاملة المواطن العراقي تمامًا، ما عدا منح الجنسية وحق التصويت في الانتخابات”.

القرار جاء كرد اعتبار للفلسطينيين في العراق بعد أن عمدت بعض الدوائر والمؤسسات لاتخاذ إجراءات قاسية بحقهم مؤخرا ومنها حجب البطاقة التموينية الشهرية والمستحقات التقاعدية وحرمان الورثة من الامتيازات إضافة إلى قرارات تتعلق بالطلاب والوظائف والخدمات.

ويأتي هذا القرار كخطوة أولى قدمتها لجنة الهجرة والمهجرين لحين إنضاج مشروع قانون آخر خاص بالفلسطينيين المقيمين في البلاد يوفر لهم حقوق أكبر بهدف عرضه على مجلس النواب لإقراره.