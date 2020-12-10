حكومة دبي: حمدان بن محمد يعلن اعتماد نظام العمل عن بُعد

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على “تويتر”: “اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي.. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي”.

اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي .. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي. pic.twitter.com/hgUQ4DtbyV — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 10, 2020

وأوضح سموّه في تغريدة ثانية: “نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً، وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة”.

وأضاف قائلاً: “نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي”.