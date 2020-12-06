رحيل رجل الأعمال الكويتي عبد العزيز الشايع

نعت صحيفة القبس أحد مؤسسيها ورجل الأعمال البارز عبدالعزيز محمد حمود الشايع، وتوفي الشايع أول أمس عن عمر يناهز 94 عاماً.

وأشارت الصحيفة أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعث برقية تعزية إلى أسرة الراحل المغفور له، أشاد فيها بمناقبه وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه، خلال مسيرته الحافلة بالعطاء، عبر مختلف المناصب التي تبوأها.

ساهم عبدالعزيز الشايع لأكثر من ستة عقود في إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والسياحية وغيرها، التي تقف شاهد عيان على الإنجازات التنموية الكبيرة للراحل ورحلة العطاء الحافلة.

كما شارك في وضع اللبنات الأولى في الكثير من المشاريع والمؤسسات الإستراتيجية، إضافة إلى ترؤسه لسنوات طويلة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، حيث كان أحد مؤسسيها، وساهم كذلك في تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركة ناقلات النفط، وكان عضوا في المجلس البلدي في الأعوام 1960 – 1963، ثم وزيرا للكهرباء والماء في عام 1964 وكان أحد مؤسسي شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر ورئيس مجلس إدارتها لسنوات طويلة.

وأسس الشايع مجموعة عائلية-مجموعة الشايع- تعتبر من أنشط مجموعات الأعمال في الشرق الأوسط، حيث تزاول نشاطها في دول عديدة تشمل قطاعات متنوعة تشمل العقارات والإنشاءات والفنادق وتجارة التجزئة وتقنية المعلومات والإعلان.

وتُعد شركة الشايع واحدة من أقدم الشركات في الخليج في تجارة التجزئة منذ القرن التاسع عشر. كما افتتحت شركة الشايع أول فندق من فئة الخمس نجوم في الخليج وأول فندق شيراتون خارج أمريكا الشمالية في عام 1965. تمتلك الشركة ما يقرب من 90 من العلامات التجارية للتجزئة الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك ستاربكس، وإتش أند أم، ومذركير ودبنهامز، وبي إف تشانغز تشاينا بيسترو، ومطعم تشيسيكيك فاكتوري، وفيكتوريا سيكريت عبر 3900 متجر، وتوظف 53000 شخص في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وروسيا، وتركيا، وأوروبا.