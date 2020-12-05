ضربة جديدة لشركة سواروفسكي بصدور حكم بسجن زوج وريثتها

بعد أن أعلنت شركة سواروفسكي مؤخرًا أنها ستسرح 6000 موظف وتغلق 3000 متجرا، أصدر القضاء النمساوي أمس الجمعة (4 كانون الأول 2020)، حكماً بالسجن 8 سنوات لوزير المالية السابق كارل هاينز غراسر زوج فيونا سواروفسكي وريثة الشركة وذلك في قضية وصفت بأنها أكبر قضية فساد عرفتها النمسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت تقارير وسائل إعلام أوروبية، إن “الحكم صدر على أساس إفادات مئات الشهود، والتنصت على المكالمات الهاتفية”، وأن “14 شخصاً وجهت لهم اتهامات في هذه القضية، وقد اعترف أحدهم بأنه نقل معلومات داخلية سمحت لإحدى الشركات بشراء 60 ألف شقة حكومية مقابل 961 مليون يورو”.

وبعد ثلاث سنوات قدرت الشركة قيمة الشقق بحوالي ضعف السعر الذي دفعته مقابلها. وكان زوج فيونا وزير المالية النمساوي السابق كارل هاينز غراسر، قد أدين بجمع رشاوى لخصخصة 60000 شقة فدرالية، خلال توليه منصبه في الحكومة الائتلافية التي كان يقودها فولفغانغ شوسل ويورغ هايدر.

يذكر أن الادعاء العام اتهم غراسر البالغ من العمر 51 عامًا بمنح تحالف مستثمرين بشراء 60 ألف شقة مملوكة للحكومة مقابل 1.17 مليار دولار وهو ما سمح بالتفوق على منافسين آخرين في 2004.

حصل المتهم على نحو 9.6 مليون يورو أي 11.7 مليون دولار، من الصفقة البالغة 961 مليون يورو أي 1.17 مليار دولار، في مقابل النصيحة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقدر تحالف المستثمرين قيمة الشقق بنحو ضعف السعر بعد ثلاث سنوات فقط.قرر غراسر الذي كان وزيرًا للمالية، بيع الشقق وكان على علم بالعطاءات، وتلقى المتهمون الآخرون الرشاوى.

سوف يستأنف غراسر، إلى جانب العديد من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم أيضًا ضد الحكم، وفقًا لمحاميه مانفريد أينتر، حيث نفى غراسر ومعظم المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

وكان غراسر قد تولى منصب وزير للمالية في عام 2000 وكان ذكيًا في التعامل مع وسائل الإعلام، وكان يبلغ من العمر 30 عامًا في ذلك الوقت، وسرعان ما تحول إلى نجم الخزانة.

ظهر غراسر كثيرًا في الصحف الشعبية مع زوجته، وريثة إمبراطورية كريستال سواروفسكي، الرائدة في صناعة الزجاج خلال فترة وجوده في منصبه كوزير للمالية، وكان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه نجم سياسي له مستقبل محتمل كمستشار .