الإمارات: خطوات تسوية أوضاع المخالفين قبل 31 ديسمبر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استئناف تقديم الخدمات عبر مراكزها بدءاً من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020. وحددت الهيئة خطوات الاستفادة من مهلة إعفاء “جميع المخالفين” لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري – 31 ديسمبر 2020 –

وتتضمن الشروط:

-وقوع المخالفة قبل الأول من مارس 2020.

-المغادرة قبل 31 ديسمبر الجاري.

-والخروج من مطارات الدولة أي المغادرة عبر منافذ الدولة الجوية في كل من دبي والشارقة وأبو ظبي ورأس الخيمة.

-يتوجب على المخالف في حال كان مستثمرا أو شريكا أن يقوم بتصفية الشركة أو إلغاء صفته في المؤسسة.

-على المخالف الذي لديه كفالات المغادرة برفقة مكفوليه.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت قبل أسبوعين تمديد إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري بإعفاءهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الجاري.

Procedures of benefitting from the grace period granted to the visa violators by their exemption from all imposed fines and other administrative restrictions.#IdentityandCitizenship #ICAUAEeChannels pic.twitter.com/Mw3L9phM9M

— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) December 3, 2020