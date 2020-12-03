الكويت: لقاح كورونا سيكون اختياريا وبالمجان للمواطنين والمقيمين

واشارت الصحيفة إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للمواطنين والمقيمين، مضيفاً «ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم». ولفت الشيخ خالد إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية بالكويت يوم السبت المقبل.

مشيرا بالقول: «تم تعديل قانون المرور وإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون إقامة الأجانب وقانون قوة الإطفاء العام وبالنسبة لهيئة المعلومات المدنية فقد شكلت المنصة الأساسية لكل المنصات الالكترونية التي اعتمدت عليها الوزارات والجهات العامة في عملها خلال أزمة كورونا».