شاب من أصل مصري بين أهم الشخصيات الأقوى تأثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية

نجح هؤلاء في القائمة في بث الأمل رغم جائحة كوفيد ويبلغ متوسط أعمارهم قرابة 26 سنة وقرابة 20% من المهاجرين من 62 بلدا. وتمكن العديد ممن أدرجتهم القائمة عن الولايات المتحدة وكندا من تقديم بارقة أمل قبيل العالم 2021، حيث نجحوا في تحقيق الكثير رغن الظروف الصعبة.

وحل رامي يوسف ، 29 عاما بين هؤلاء وهو مؤسس شركة اسمها كايرو كاوبوي، وينوي أن يقدم أعمالا فنية عن الفئات التي يتم اقصاءها في قطاع الترفيه. يذكر أن رامي شق طريقه بسرعة بعد فترة قضاها في لعب دور في مسلسل See Dad Run عام 2012 والوقت الذي أمضاه في الاعداد لمشروعه التالي و، أنتج يوسف سلسلة تلفزيونية تحمل اسمه على شبكة Hulu الخاصة وتروي مغامرات الجيل الأول من المهاجرين وخاصة شاب مسلم أمريكي.

وفاز يوسف أيضا بجائزة جولدن جلوب عن أدائه وحصل المسلسل على جائزة بيبودي.

تم تجديد مسلسل رامي لموسم ثالث فيما يعمل على المزيد من المسلسلات من خلال شركة الإنتاج كايرو كاوبوي.