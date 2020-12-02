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شاب من أصل مصري بين أهم الشخصيات الأقوى تأثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية

أدرجت فوربس رامي يوسف الممثل مصري الأصل بين أقوى 30 شخصية من الشباب دون 30 عاما من العمر لسنة 2021

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شاب من أصل مصري بين أهم الشخصيات الأقوى تأثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية

نجح هؤلاء في القائمة في بث الأمل رغم جائحة كوفيد ويبلغ متوسط أعمارهم قرابة 26 سنة وقرابة 20% من المهاجرين من 62 بلدا. وتمكن العديد ممن أدرجتهم القائمة عن الولايات المتحدة وكندا من تقديم بارقة أمل قبيل العالم 2021، حيث نجحوا في تحقيق الكثير رغن الظروف الصعبة.

وحل رامي يوسف ، 29 عاما بين هؤلاء وهو مؤسس شركة اسمها كايرو كاوبوي، وينوي أن يقدم أعمالا فنية عن الفئات التي يتم اقصاءها في قطاع الترفيه. يذكر أن رامي شق طريقه بسرعة بعد فترة قضاها في لعب دور في مسلسل See Dad Run عام 2012 والوقت الذي أمضاه في الاعداد لمشروعه التالي و، أنتج يوسف سلسلة تلفزيونية تحمل اسمه على شبكة Hulu الخاصة  وتروي  مغامرات الجيل الأول من المهاجرين وخاصة شاب مسلم أمريكي.

وفاز يوسف  أيضا بجائزة جولدن جلوب عن أدائه وحصل المسلسل على جائزة بيبودي.

تم تجديد مسلسل رامي  لموسم ثالث فيما يعمل على المزيد من المسلسلات من خلال شركة الإنتاج كايرو كاوبوي.

 

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