القرية العالمية تحتفل باليوم الوطني 49 لتأسيس الإمارات العربية المتحدة بروائع فنية وبرامج ترفيهية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها خلال أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني التاسع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد القرية العالمية، الوجهة المثالية لقضاء أروع الأوقات مع العائلة والأصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني. وستحتفي الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة بروح الاتحاد هذا العام، في أجواء استثنائية، حيث ستشهد استعراض مجموعة من الأعمال الفنية في جميع أنحائها. ويتم الاستعداد لتقديم الفعاليات الاستثنائية، لتجارب فريدة تبقى في البال خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، احتفالاً بوحدة الإمارات وتنوعها الثقافي وقيمها الإنسانية.

تبدأ عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر لخمسة أيام، من يوم الإثنين الواقع في الثلاثين من نوفمبر، احتفاء بيوم الشهيد تكريماً لتضحيات الشهداء الإماراتيين الذين بذلوا أرواحهم من أجل الوطن في مجالات الخدمة المدنية والعسكرية والإنسانية. وتستذكر القرية العالمية هذه المناسبة الوطنية، عبر تعليق جميع البرامج الموسيقية أو تنظيم المناسبات الترفيهية، احتراماً لأرواح أبطال الأمة، وتستأنف أجواءها المعتادة يوم الثلاثاء الواقع في 1 ديسمبر 2020.

وسيتم خلال أيام العطلة الوطنية، استعراض سبع تصاميم فنية مميزة، احتفالاً بالتنوع الثقافي للدولة وتخليداً لذكرى الاتحاد الرسمي لإماراتها قبل 49 عاماً. وتضمن:

1- عمل فني تصويري لنص “روح الاتحاد” مثبّت على أعمدة ملونة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة يتألق أمام الضيوف لالتقاط أروع الصور التذكارية في المنطقة المفتوحة بالقرب من شارع الأكشاك

2- تصميم فنّي لسبعة أعمدة من الصخور المتراصة بشكل عمودي ويصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار وتزدان بألوان زاهية تحاكي التنوع الثقافي في الدولة عند ممشى الاحتفالات

3- لوحة فنية رائعة لاتقاط أجمل الصور التذكارية مع ما يقارب مئة من مجسّمات الصقر، الطير الوطني الإماراتي، والملونة بمختلف الألوان الزاهية، لتزيين ساحة “آريبيان سكوير”

4- تعليق شرائط القصاصات الملونة بألوان العلم الإماراتي في شارع “فييستا ستريت” الجديد والتي تتراقص مع الهواء لتشكل لوحة فنية مبهرة أمام الضيوف

وتسعى القرية العالمية إلى تحطيم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في غينيس للأرقام القياسية من خلال المعروضات الفنية الثلاثة المتبقية للاحتفال باليوم الوطني:

5- الثاني من ديسمبر: بالتعاون مع شركة أكوافينا، تقدم القرية العالمية على محاولة تحطيم الرقم القياسي في أكبر جملة مجمّعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، والتي تتطلب استخدام أكثر من 13,800 غطاء لتحقيق هذا اللقب. وسيتم تثبيت هذا العمل على الحائط الأيسر من المسرح الرئيسي لتشكل جملة “عيشي بلادي” من النشيد الوطني الإماراتي. يجدر الذكر أن القرية العالمية ستقوم بالتبرع في جميع الأغطية المستخدمة في هذه المحاولة إلى شركة “ديجريد” التي ستقوم بدورها بإعادة تدوير الأغطية إلى مواد خام يتم استعمالها في تصنيع الكراسي المتحركة.

6- الثالث من ديسمبر: محاولة تحطيم الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام والذي يتطلب استخدام 1000 علم على الأقل لتشكيل رقم، حيث تقدم القرية العالمية على تشكيل الرقم “49” باستخدام الأعلام الإماراتية على الجهة اليمنى للمسرح الرئيسي.

7- الرابع من ديسمبر: محاولة تحطيم الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر (لتشكيل علم) والتي تطلب تشكيل علم تبلغ مساحته 50 متر مربع على الأقل بإستخدام تذاكر. وتقدم القرية العالمية على تحطيم الرقم عند بوابة العالم بإستخدام تذاكر الدخول الخاصة بموسم اليوبيل الفضي لتشكيل العلم الإماراتي الضخم.

ويستقبل جناح الإمارات الضيوف خلال اجازة اليوم الوطني بحسن الضيافة الإماراتية الأصيلة وباقة من البرامج الترفيهية والثقافية المتميزة. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الأوبريت الملحمي الجديد “الإمارات أرض السلام” من انتاج وتقديم شركة أورنينا لفنون الاستعراض وإخراج ناصر إبراهيم، والذي يعرض على المسرح الرئيسي في القرية العالمية يوم الأربعاء 2 ديسمبر والخميس 3 ديسمبر والسبت 5 ديسمبر. ويستعرض الأوبريت الملحمي التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مشاهد تصور مسيرة الدولة منذ إعلان الاتحاد وحتى عصرنا الحالي، بما في ذلك مقاطع خاصة تحتفي بالإنجاز التاريخي لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ.

وسيستمتع الضيوف بحلّة رائعة من ألوان العلم، التي ستضيء سماء القرية العالمية خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية، ابتداء من الساعة 9 مساءً والتي يتم إطلاقها يومياً إبتداءً من الأربعاء 2 ديسمبر وحتى الجمعة 4 ديسمبر. وستتزين الوجهة العائلية الرائدة بألوان العلم الإماراتي في جميع أرجائها بدءاً من البوابات ووصولاً إلى منطقة كرنفال احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب شعب الإمارات.

ويجدر الذكر أنه يتم تنظيم جميع فعاليات وأنشطة اليوم الوطني التاسع والأربعون في القرية العالمية وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة العالمية لضمان راحة الضيوف وسلامتهم. وحرصت الوجهة على وضع خطة شاملة مخصصة لفترة إجازة اليوم الوطني تضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، داعيةً ضيوفها إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تشمل إرتداء الكمامات طوال الوقت، والحفاظ على التباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين بشكل مستمر من خلال أكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين المنتشرة في الوجهة والمعبّئة بمعقّمات شيلدمي الطبيعية 100%، للتأكد من منح الجميع أجمل وأسعد الأوقات. كما سيتم توزيع أقنعة مجانية تحمل ألوان دولة الإمارات العربية المتحدة على الضيوف عند جميع مداخل الوجهة الترفيهية.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة في الهواء الطلق في القرية العالمية خلال عطلة اليوم الوطني إبتداءً من الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر ولغاية الجمعة 4 ديسمبر.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: www.globalvillage.ae أو تحميل تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية