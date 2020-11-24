ما أبرز مكاسب امتلاك المستثمرين 100٪ من شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي بعد أن ألغت الدولة شرط أن يكون للشركات المحلية وكيل محلي.

وأجرت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين تغييرات في قوانين ملكية الشركات التجارية ، وبموجب هذه التعديلات أصبح من الممكن للأجانب الآن امتلاك 100٪ من شركاتهم في الدولة ، وهو أحدث خطوة لتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد .

يشير عمر المومني، شريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في “بيكر مكنزي حبيب الملا” إلى مكاسب من هذا التعديل القانوني بالقول:” هذا التغير جوهري و كبير بما يستجيب لحجم الاحداث و حجم تأثير الجائحة؛ فهو ليس مجرد تعديل للقانون بل هو ايضا يشكل تبني لمنهج جديد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مما سيحمل معه تأثير إيجابي مباشر على تدفق الاستثمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساعد على تعديل اوضاع و تبني هياكل قانونية جديدة للاستثمارات القائمة في الدولة بما يحفزها على النمو و التوسع في اعمالها كما سيجعل من دولة الإمارات سوقًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة وأنشطة الاستحواذ في شتى القطاعات التي ستستفيد من هذا التعديل.

ويختم بالقول:” لم يتم الكشف عن جميع التفاصيل بعد، ولكن من المرجح أنها ستبسط المشهد القانوني بشكل كبير وستجعل من تطبيق تشريعات اخرى حديثة مثل التعليمات المتعلقة بالملكية النفعية النهائية اكثر سلاسة”.

ووصفت أديلا ميوز ، الشريكة في شركة ريد سميث، التعديلات بأنها “تغيير بالغ الأهمية للإمارات العربية المتحدة” من شأنه أن “يغير بشكل كبير مشهد الأعمال في الإمارات”.

وتقول”نتوقع أن تكون النتيجة المباشرة للتشريع الجديد زيادة تدفق الاستثمار الخاص في البلاد. ومن المرجح أن تعتبر العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة ، هذا التعديل فرصة بارزة لزيادة استثماراتهم. ومن المرجح أن يجلب هذا رأس مال وخبرة إضافية للشركات المحلية ويعزز الاقتصاد الإماراتي بشكل عام “.

وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن يتم إعادة تقييم الشراكات المحلية الأجنبية وسيحتاج الشركاء المحليون إلى إعادة تقييم مشاركتهم في الأعمال التجارية. وسيكون هذا حافزًا كبيرًا لمواطني دولة الإمارات لزيادة جهودهم في المشاركة بنشاط أكبر في الأعمال التجارية.

وتختم بالقول:”سيكون من المثير للاهتمام أيضًا أن نرى كيف ستضع المناطق الحرة نفسها ، عندما لا تصبح الميزة الرئيسية التي تقدمها حاليا للشركات فيها أي ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، ذات قابلية للتطبيق.”

يذكر أن التعديلات تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة بحسب وكالة الانباء الإماراتية .

وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

وبحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة الهيئة – ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاًمن نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.

وأتاح المرسوم بقانون للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.