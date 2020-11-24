الإمارات: الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر

وأعلن د.سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد.

الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية — UAEGov (@uaegov) November 24, 2020

وأضاف أن مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب. تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد.

تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #وامhttps://t.co/yKPWHfGS5g — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 24, 2020