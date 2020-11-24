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الإمارات: الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر

الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر

وأعلن د.سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد.

وأضاف أن مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب. تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد.

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