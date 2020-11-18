أبوظبي : رخص مهن حرة جديدة للمقيمين وغير المقيمين

أبوظبي: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن إتاحة منح رخص للمهن الحرة ويمكن للإماراتيين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الحصول على هذه الرخص.

وتهدف المبادرة لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي وتوليد فرص عمل إضافية فيما ستحسّن الرخصة من دخل شرائح مختلفة من المجتمع مثل المتقاعدين وربات البيوت والطلبة وغيرهم و تغطي الرخص الجديدة حوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً في أبوظبي.

تتيح هذه الرخصة الاستفادة من أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية في السوق المحلي، كما توفّر للعاملين حرية ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به.

للتقدّم بطلب الحصول على الرخصة، يتطلب على طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له.

في حال كان طالب الترخيص يعمل لدى أي من الجهات الحكومية فأنه يشترط الحصول على موافقة جهة العمل. أما في حال إن طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل دائم، عليه الحصول على موافقة صاحب العمل فقط إذا كان نشاط جهة العمل مماثل لنشاط الرخصة المراد إصدارها أو متداخل.

وتشمل الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الرخصة، تصميم الأزياء والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديوهات التصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، وتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، خدمات التصميم وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم، والاستشارات الإحصائية، والإرشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

كما تشمل أيضا أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي والعقارات ومكاتب الاستشارات القانونية وفي مجال العلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات وتطوير المشاريع والمشتريات والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية والأبنية الخضراء وتقنية المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية والموارد البشرية والسياحة والترفيه والدراسات الإدارية والسلامة الغذائية وتصميم السلع والفنون الجميلة وفن الرسم والإخراج المعماري والخدمات البحرية.

كذلك الحال مع الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة والدراسات التسويقية والدراسات البرلمانية والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء والاستشارات اللوجستية واستشارات الأندية الصحية واللياقة البدنية والأعمال الفنية والمشغولات التجميلية “النحت” وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات والطباعة على المنسوجات والملبوسات وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة وأعمال تشكيل الصابون.