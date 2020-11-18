مسيرة السعودية تواكب توجه مجموعة العشرين في تمكين المرأة

لعل التحول الذي يحدث على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية نحو تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية كان من أسرع مبادرات التغيير التي حدثت هذا القرن.أثناء مشاهدتي من أوروبا قبل انتقالي إلى المنطقة في بداية العام كانت تلفت انتباهي عناوين الأخبار حول صدور القوانين الجديدة التي تمكّن النساء من القيادة والسفر دون إذن، وكذلك حضور الأحداث الرياضية.

ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان ، ربما يكون التحول الذي يحدث على الأرض وبعيدًا عن نظرة وسائل الإعلام هو القصة الأكبر. منذ اللحظة التي وطأت فيها قدمي لأول مرة ردهة فندق هيلتون الرياض الجديد وهي المحطة الأولى في جولتي الموسعة في فندق في المملكة العربية السعودية ، أدهشني مدى تواجد عضوات الفريق في كل جانب من جوانب تجربة الفندق. خلال رحلتي، تم تسجيل وصولي من قبل امرأة في مكتب الاستقبال، وقدم لي فطور لذيذ من قبل طاهية ، وناقشت استراتيجيات التسويق والموارد البشرية مع النساء كرئيسات لأقسامهن. سرعان ما أدركت أن رواية النساء السعوديات الرائدات في شق طريقهن في عالم الرجال هو شيء من الماضي عندما يتعلق الأمر بالضيافة. كان هذا ببساطة هو المعيار. الأرقام تدعمني، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ، زادت هيلتون عدد النساء العاملات في فنادقنا السعودية بنسبة 80٪ ، مع تضاعف عدد النساء ثلاث مرات في مناصب إدارية. حصلت الدولة مؤخرًا على أول مديرة عامة للفنادق، وهي محطة بارزة في قطاعنا ، ولا شك في أنه لن يمر وقت طويل حتى يكون لدينا امرأة على رأس أحد فنادق هيلتون في المملكة العربية السعودية أيضًا – خاصة مع وجود خطط لافتتاح أكثر من 40 فندقا في السنوات القادمة. لدى النساء اللواتي يدخلن قطاع الضيافة أيضًا قدوة هامةً يجب أن يتطلعن إليها وتمثلها الأميرة هيفاء آل سعود التي أصبحت تتقلد منصبا رفيعا يساهم في نمو القطاع كنائبة لوزير الإستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية.

بالطبع لم يحدث شيء من كل ذلك بالصدفة فلطالما كان جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها أمرا استراتيجيًا تركز مجموعة هيلتون عليه منذ سنوات عديدة ، وكأب فخور لابنة رائعة ، سيزداد هذا التركيز قوة في ظل قيادتي.

ولدى هيلتون استراتيجيات توظيف تهدف على وجه التحديد إلى تشجيع النساء السعوديات على العمل في مجال الضيافة ، وبمجرد الانضمام إلينا فإننا ندير برامج تطوير تعمل على تمكين المرأة من خلال توفير البيئة المناسبة حيث يمكنها الابتكار والإبداع وتحقيق أهدافها المهنية. لقد التزمنا حتى برعاية أولئك الذين يريدون أخذ دروس في القيادة!

نحن نقوم بكل هذا لأننا نعتقد أنه عندما تشارك المرأة بشكل كامل في القوى العاملة ، فهذا ليس مفيدًا للمجتمع ككل فحسب ، بل إنه مفيد ببساطة للأعمال.

زيادة نسبة النساء في القوى العاملة لدينا ، يحسن عملية صنع القرار من خلال دمج وجهات النظر التي تمثل بشكل كامل مجموعة عملائنا المتنوعة.

إذا كان هذا يبدو وكأنه أمر مغاير للأمور الاعتيادي، اسمحوا لي أن أضع الأمر على هذا النحو – نرحب بملايين النساء كضيوف في جميع أنحاء العالم ، لذا فإن مشاركة النساء في تطوير منتجاتنا وخدماتنا سيساعدنا على التأكد من أننا نلبي احتياجات الجميع احتياجات عملائنا.

لذا ، بينما تجتمع مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة سبل تمكين النساء والفتيات، يقدم قطاع الضيافة السعودية نموذجا رائعًا لما يمكن تحقيقه. نظرًا لأننا نتشارك مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في مساعي إعادة حركة السفر والسياحة في أعقاب كوفيد -19 ، فإنني أدعو القادة إلى إدراك ليس فقط الأهمية الاقتصادية للقطاع ولكن أيضًا المسارات التي توفرها الضيافة لإدماج النساء في عالم العمل وإحراز تقدم ملموس نحو هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.