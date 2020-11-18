تقرير: ثقافة المساواة بين الجنسين تضيف 400 مليار دولار للاقتصاد السعودي

كشف تقرير جديد عن خلاصة بحث أجرته كل من أكسنتشر وجمعية النهضة، أن الارتقاء بثقافة المساواة بين الجنسين في المؤسسات والشركات السعودية يعزز الابتكار ويدفع النمو الاقتصادي.

وتم إطلاق التقرير بعنوان “المرأة في القوة العاملة السعودية” خلال منتدى مشترك بين أكسنتشر ومجموعة تواصل المرأة العشرين (W20) وهي مجموعة التواصل الرسمية ضمن مجموعة العشرين (G20). ويقدم التقرير إرشادات للشركات في المملكة حول تأسيس بيئة عمل صحية وسليمة تساعد على إطلاق الإمكانات الهائلة للمرأة في مكان العمل، الأمر الذي يشكل أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030.

ثقافة المساواة أمر ضروري للمرأة والاقتصاد

استطلعت أكسنتشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية رأي أكثر من 70 ألف موظف حول العالم في سلسلتها البحثية “الوصول إلى المساواة”، وذلك بهدف تحديد وقياس العوامل المرتبطة إيجابياً بتطور المرأة ونجاحها في بيئة العمل. ويعتمد هذا التقرير على مبادرة “تكافؤ” التي تنفذها جمعية النهضة بهدف قياس الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال تحليل البيانات السجلية لدى التأمينات الاجتماعية والقيام بدراسة استقصائية لأصحاب العمل والموظفين عبر القطاعات وأحجام الشركات المختلفة. بناءً عليها يمكن تحديد العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة وتطورها المهني والأجور. وتعليقاً على ضرورة بناء وتطوير بيئة عمل تسود فيها المساواة بشكل أكبر في المملكة، قال خالد الظاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في المملكة العربية السعودية: “إن نقطة التحول الهامة لتطور عمل المرأة المهني في المملكة يبدأ من قمة الهرم في المؤسسة. فقد أظهرت نتائج أبحاثنا أن الرسائل الإيجابية من الإدارة العليا للشركة يسهم كثيراً في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق النتائج الايجابية على الصعيدين المهني والتجاري. إن توفر ثقافة إيجابية في بيئة العمل يسهم في تغير العقلية المؤسسية الجماعية ويساعد على تكوين اقتصاد مرن، أقل اعتماداً على النفط وأكثر اعتماداً على قدرات الشباب والأجيال الناشئة، المتحفزة لاستغلال فرص المستقبل المتاحة بوفرة.”

بدورها، قالت جواهر السديري، مدير مركز النهضة للأبحاث: “تزامن إطلاق مبادرة ’تكافؤ‘ مع الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تخلصت من التحيزات البنيوية ووضعت أسساً لحماية المرأة وتعزيز تقدمها، وهذا يشمل تنفيذ سياسة المساواة في الأجور وإطلاق قانون مكافحة التحرش. لذا فإن التحدي الذي يواجهنا اليوم لا يتمحور حول العوائق القانونية، وإنما إصلاح الممارسات السائدة وتشجيع ثقافة عمل مبنية على تساوي الفرص”.

تأسيس ثقافة أفضل: مساعدة المرأة السعودية على النجاح في بيئة العمل

يشير التقرير إلى أهمية استقطاب مزيد من النساء إلى بيئة العمل في المملكة وتمكينهن من المساهمة في تعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني. ويحدد التقرير كذلك خمس خطوات يجب أن تتبناها الشركات في ثقافة العمل للمساعدة على سد الفجوة في التصورات السائدة ودفع مسيرة التقدم للوصول إلى ثقافة المساواة:

1. الارتقاء بالشخصيات القيادية النسائية في عالم الشركات

2. الحماية من التمييز والتحرش

3. توفير مرونة أكبر خلال يوم العمل

4. تحسين إجازات الوالدين

5. الاستثمار في جلسات التدريب المستهدفة

وشهدت مشاركة المرأة السعودية في بيئة العمل بالمملكة نمواً في العقد الماضي عقب إطلاق عدد من السياسات الداعمة للمرأة. لكن ما زال هناك الكثير من العمل لكي تصبح هذه السياسات مماثلة لنظيراتها حول العالم. للمزيد من المعلومات حول دعم بناء بيئة عمل أكثر مساواة.