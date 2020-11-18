دبي تتصدر إقليمياً وتحل في المرتبة 27 عالمياً على «مؤشر المدن»

نشرت شركة “كيرني” نسخة العام 2020 من تقريرها السنوي لتصنيف المدن العالمية، كشفت فيه عن احتدام المنافسة بين كبرى المدن لتبوء المكانات المتقدمة في ظل مشهد عالمي متقلب ومُجزأ بشكل متزايد. وبالنسبة لمدن الشرق الأوسط والصين، بدأت الاستثمارات الطويلة الأجل في الحوكمة والرفاهية الاقتصادية تؤتي ثمارها، وها هي تلحق بسرعة بمثيلاتها في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد تمكنت كل من أبوظبي ودبي وشنتشن من رفع تصنيفها.

كانت دبي تقدمت مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلت بالمركز الــ 27 نفسه عالمياً في إصدار العام الماضي أيضاً من المؤشر الذي يرصد القدرات التنافسية لمختلف مدن العالم بصفة سنوية.

وتفوقت دبي في إصدار هذا العام على فرانكفورت، ومونتريال، وميامي، وزيوريخ، وهيوستن، وأتلانتا، إسطنبول، وبانكوك، وروما، ومكسيكو سيتي، وستوكهولم، وجنيف، وفانكوفر. وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب نيويورك، تلتها لندن، ثم باريس، فطوكيو، فبكين. وحلت هونغ كونغ، ولوس أنجليس، وشيكاغو، وسنغافورة، وواشنطن، في المراكز من الخامس إلى العاشر.

وجاءت أبوظبي ودبي في صدارة مدن المنطقة وضمن أفضل 20 مدينة عالمياً في «مؤشر النظرة المستقبلية للمدن العالمية 2020»، الصادر أمس من «كيرني» أيضاً، ويرصُد الآفاق المستقبلية لمختلف مدن العالم. وصُنفَت أبوظبي في المركز السابع عالمياً، بالمقارنة مع الــ 20 عالمياً في إصدار العام الماضي، فيما جاءت دبي في المركز الــ 18 عالمياً هذا العام، بالمقارنة مع المركز الــ 32 عالمياً في 2019.

وكان للتقدم الذي حققته أبوظبي ودبي في عدد من المعايير الفرعية «الأبعاد» ضمن «مؤشر النظرة المستقبلية للمدن العالمية 2020» الإسهام الأبرز في القفزة الكبيرة التي حققتها المدينتان على المؤشر. فعلى سبيل المثال، تصدرت أبوظبي مدن العالم في البُعدَين المُتعلقين بالاقتصاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تصدرت دبي وأبوظبي، على التوالي، مدن العالم، في بُعد «البنية التحتية».

ويستعرض التقرير في إصداره العاشر كلا من مؤشر المدن العالمية (GCI) والنظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO) ليقدما معًا تحليلًا شاملاً للقدرة التنافسية الحالية للمدن العالمية وآفاقها المستقبلية. ويوضح تقرير هذا العام أيضًا التأثير الهائل لجائحة كوفيد-19 على السمات التي حددت تصنيف المدن كمراكز عالمية بارزة، كما يتناول التقرير التحديات التي يتعين على قادة المدن معالجتها على وجه السرعة. وهو يسلط الضوء على الفوائد المستمرة للتركيز الحضري حتى في مواجهة الضغوط غير المسبوقة، ويقدم إرشادات عملية لكيفية خروج المدن من هذه الأزمة والاستعداد بشكل أفضل لما بعدها.